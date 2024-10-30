Компания SOCAR Turkiye завершила сделку по продаже телекоммуникационной компании Millenicom

Компания SOCAR Turkiye Enerji, турецкая “дочка” Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR), завершила сделку по продаже интернет провайдера Millenicom турецкому венчурному фонду смешанных инвестиций “Albaraka Portfoy Yonetimi A.Ş. Dorduncu Karma Girişim Sermay

Компания SOCAR Turkiye Enerji, турецкая “дочка” Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR), завершила сделку по продаже интернет провайдера Millenicom венчурному фонду смешанных инвестиций “Dorduncu Karma Girişim Sermayesi Yatırım Fonu” при инвестиционной компании Albaraka Portfoy Yonetimi A.Ş.

Об этом Report сообщает со ссылкой на сообщение SOCAR Turkiye.

“SOCAR Turkiye, основная деятельность которой сосредоточена в сферах нефтепереработки, нефтехимии, природного газа и торговли энергоресурсами, выводит из своего актива находящуюся за пределами этих областей телекоммуникационную компанию Millenicom”, - говорится в информации.

Отмечается, что соответствующее соглашение о передаче Millenicom было заключено с “Albaraka Portfoy Yonetimi A.Ş. Dorduncu Karma Girişim Sermayesi Yatırım Fonu.

“SOCAR Turkiye Enerji уже завершила эту сделку. Millenicom теперь будет обслуживать клиентов под эгидой вышеуказанного венчурного фонда”, - говорится в информации.

Отмечается, что Millenicom, вошедшая в группу компаний SOCAR Turkiye с 2019 года, является одним из ведущих альтернативных операторов Турции, предлагая быстрый и безлимитный оптоволоконный интернет примерно 400 тыс. абонентам.

“Реализация данной сделки будет способствовать повышению операционной эффективности SOCAR Turkiye и достижению целей устойчивого роста за счет сосредоточения на основных сферах деятельности, включая нефтепереработку, нефтехимию и природный газ”, - говорится в информации.

Напомним, что SOCAR в январе 2019 года объявила о приобретении EWE Turkey Holding, управляющей операциями германской EWE AG в Турции. В частности, сделка включала покупку EWE Turkey Holding и входящих в нее пяти компаний - Bursagaz, Kayserigaz, Enervis, EWE Enerji и Millenicom. Прием-сдача компаний в распоряжение SOCAR завершился 17 июня 2019 года.