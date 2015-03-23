Компания "Синара" продолжает переговоры с Азербайджаном о поставках грузовых электровозов

Баку. 23 марта. REPORT.AZ/ "Группа Синара из Свердловской области успешно ведет переговоры о поставке в Азербайджан грузовых магистральных электровозов и пяти электропоездов "Ласточка".

Как сообщает Report со ссылкой на ИТАР-ТАСС, об этом сообщил губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву председатель совета директоров Группы Синара Дмитрий Пумпянский. Сроки и финансовые параметры пока не уточняются.

Ранее о контракте на поставку 2900 вагонов для ЗАО "Азербайджанские железные дороги" сообщили в российской научно-производственной корпорации "Уралвагонзавод".

Напомним, что взаимодействие уральских промышленников с азербайджанскими партнерами стало одним из итогов встречи в Баку президента Азербайджана Ильхама Алиева с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым в марте 2014 года в рамках делового форума Среднего Урала и Азербайджана.