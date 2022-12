Компания Silk Way West Airlines благополучно перевезла 100 яков из Кыргызстана в Азербайджан

В рамках проекта по реинтродукции дикой природы компания Silk Way West Airlines осуществила перевозку 100 яков на расстояние более 2 000 километров из Кыргызстана в Азербайджан.

Стадо было перевезено экспертами по транспортировке из Бишкекского международного аэропорта Манас в Бакинский международный аэропорт Гейдар Алиев. Перевозка этих животных была серьезной задачей, которую грузовая авиакомпания успешно выполнила согласно запросу Министерства сельского хозяйства Азербайджана. Благодаря многолетнему опыту экипажа и грузчиков авиакомпании в перевозке животных все яки были благополучно доставлены по месту назначения, а затем из аэропорта были перевезены на новые пастбища на грузовиках.

В прошлом компанией Silk Way West Airlines было успешно перевезено множество животных в соответствии со всеми стандартами IATA. Большой опыт перевозчика включает в себя также перевозки альпак, кенгуру, собак, лошадей и зубров.

Благодаря системам вентиляции и контроля температуры самолеты Silk Way West Airlines обеспечивают своих животных-пассажиров прекрасно кондиционируемой и вентилируемой средой. Яков перевозили в специальных клетках, спроектированных таким образом, чтобы они не подвергались риску получения травм во время полета, и для обеспечения благополучного полета на протяжении всего путешествия они находились под пристальным наблюдением ветеринаров.

«Мы гордимся тем, что участвуем в подобных проектах, способствуя сохранению устойчивости и биоразнообразия окружающей среды во всем мире. Благодаря опытной команде и сопровождающим ветеринарам мы смогли безопасно перевезти яков в их новый дом в Азербайджане. Мы благодарны Министерству сельского хозяйства Азербайджана за доверие к нашей работе», - сказал Вугар Мамедов, вице-президент Silk Way West Airlines по странам СНГ и Центральной Азии.

Основанная в 2012 году в Баку, в самом сердце Шелкового пути, Silk Way West Airlines ежемесячно выполняет сотни рейсов по всему миру посредством флота, состоящего из 12 специализированных самолетов Boeing 747-8F и 747-400F, базирующихся в Международном аэропорту Гейдар Алиев. С целью расширения флота 28 апреля 2021 г. Silk Way West Airlines подписала стратегическое соглашение с компанией Boeing на закуп пяти современных самолетов 777F, после чего 10 ноября 2022 г. было подписано соглашение о приобретении еще двух новейших грузовых самолетов 777-8F. 28 июня 2022 года Silk Way West Airlines также размещает заказ на закуп двух самолетов Airbus A350F.

Годовой грузооборот авиакомпании превышает 500 000 тонн, а растущая маршрутная сеть охватывает более 40 направлений в Европе, СНГ, на Ближнем Востоке, в Центральной и Восточной Азии, Северной и Южной Америке.