Компания-консультант Бакинского порта вложит в российскую экономику 2 млрд. долларов

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Один из крупнейших в мире портовых операторов DP World (ОАЭ) и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подписали соглашение о создании совместного предприятия.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил председатель группы компаний и исполнительный директор DP World Султан Ахмед бин Сулаим.

"Мы подписали вчера акт о совместном предприятии. Мы готовы начать вкладывать деньги. На самом деле мы выбирали наилучшее место. Новороссийск – это очень интересно. Сделка эта достаточно сложная из-за большого числа участников. Но, тем не менее, мы на правильном пути. Мы идем вместе с РФПИ, необходимо пройти определенные процедуры, необходимо дождаться одобрения со стороны правительства; как только это произойдет, мы будем готовы инвестировать. Мы выделили 2 миллиарда долларов для России", – сказал Султан Ахмед бин Сулаим.

По его словам, DP World со своими портами, знанием и экспертизой может принести большую пользу России и российской экономике: "Мы хотим улучшить логистику в России. Россия – большая страна. И мы смотрим на Балтику, на Дальний Восток и на Новороссийск. Это три точки, которые для нас очень важны", – добавил бин Сулаим.

Отметим, что, как ранее сообщалось, DP World совместно с РФПИ готовится к покупке у группы "Дело" 49% контейнерного терминала НУТЭП с опционом на получение до 100% после 2030 года. Замглавы минтранса Виктор Олерский говорил, что эта сделка может не состояться из-за ограничений в законе об иностранных инвестициях. Также Олерский отмечал, что DP World интересуется покупкой акций НМТП.