Компания DHL заинтересована в Транскаспийском международном транспортном коридоре

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Делегация во главе с председателем ЗАО “Азербайджанские железные дороги” Джавидом Гурбановым находится с визитом в Китае.

Как сообщил Report пресс-секретарь АЖД Надир Азмамедов, в рамках визита сегодня в Шанхае азербайджанские железнодорожники встретились с представителями DP DHL Global Forwarding – подразделения немецкой транспортно-логистической компании DHL.

В переговорах приняли участие глава АЖД Джавид Гурбанов, руководитель шанхайского филиала DP DHL Global Forwarding Аллен Чен и другие официальные лица. В ходе переговоров обсуждались вопросы развития транспортного маршрута Восток-Запад и его составной части – Транскаспийского международного транспортного коридора. Представители немецкой компании выразили заинтересованность в грузоперевозках между Азией и Европой с использованием транспортного коридора через территорию Азербайджана.

Отмечено, что после сдачи в эксплуатацию составной части Транскаспийского международного транспортного коридора – железной дороги Баку-Тбилиси-Карс объем грузоперевозок по этому маршруту увеличится в несколько раз, а время доставки грузов из Азии в Европу сократится.