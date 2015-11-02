​Компания AzVirt построит дорогу в Мингячевире

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ ООО AzVirt стало победителем тендера, проведенного ОАО "Азерйолсервис".

Как сообщили Report в "Азерйолсервис", AzVirt реализует строительство одного из участков автомобильной дороги Мингячевир-Бахрамтепе (Имишли).

Согласно договору, победитель тендера реализует первую часть проекта строительства автомобильной дороги Мингячевир-Бахрамтепе. Строительные работы на дороге общей протяженностью 16 км, соединяющей город Мингячевир и Мингячевирскую железнодорожную станцию, начнутся в середине этого месяца.

По информации, сейчас ОАО "Гянджакорпю" проводит на территории геодезийные работы.

Отметим, что автомобильная дорога Мингячевир-Бахрамтепе общей протяженностью 154 км состоит из 3 участков. Тендер на строительство остальных двух участков пока не объявлялся.