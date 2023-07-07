Компания ”АЖД" приобрела права на эксплуатацию месторождения строительного камня

Одним из победителей последнего аукциона, проведенного Государственной службой по имущественным вопросам при Министерстве экономики в связи с использованием недр Земли, стало ООО “Специализированное железнодорожное предприятие № 11”, дочернее предприятие

Одним из победителей последнего аукциона, проведенного Государственной службой по имущественным вопросам при Министерстве экономики в связи с использованием недр Земли, стало ООО “Специализированное железнодорожное предприятие № 11”, дочернее предприятие ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД).

Как сообщает Report, компания приобрела права на эксплуатацию месторождения плагиопорфира (строительного камня) "Гызылча“, расположенного в Гёйгёльском районе.

Площадь территории, на которой расположено месторождение полезных ископаемых, составляет 12 га, срок эксплуатации рассчитан на 25 лет.

Приобретение компанией АЖД права на повторное использование месторождения полезных ископаемых будет иметь исключительное значение для обеспечения балластными материалами при строительстве новых и возобновляемых железнодорожных линий.