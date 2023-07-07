О нас

Компания ”АЖД" приобрела права на эксплуатацию месторождения строительного камня

Компания ”АЖД" приобрела права на эксплуатацию месторождения строительного камня Одним из победителей последнего аукциона, проведенного Государственной службой по имущественным вопросам при Министерстве экономики в связи с использованием недр Земли, стало ООО “Специализированное железнодорожное предприятие № 11”, дочернее предприятие
Инфраструктура
7 июля 2023 г. 12:56
Компания ”АЖД приобрела права на эксплуатацию месторождения строительного камня

Одним из победителей последнего аукциона, проведенного Государственной службой по имущественным вопросам при Министерстве экономики в связи с использованием недр Земли, стало ООО “Специализированное железнодорожное предприятие № 11”, дочернее предприятие ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД).

Как сообщает Report, компания приобрела права на эксплуатацию месторождения плагиопорфира (строительного камня) "Гызылча“, расположенного в Гёйгёльском районе.

Площадь территории, на которой расположено месторождение полезных ископаемых, составляет 12 га, срок эксплуатации рассчитан на 25 лет.

Приобретение компанией АЖД права на повторное использование месторождения полезных ископаемых будет иметь исключительное значение для обеспечения балластными материалами при строительстве новых и возобновляемых железнодорожных линий.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке “Azərbaycan Dəmir Yolları”nın şirkəti tikinti daşı yatağını istismar edəcək

Экслюзивные новости

Посол: Панама готова сотрудничать с Азербайджаном в создании и развитии СЭЗ
Посол: Панама готова сотрудничать с Азербайджаном в создании и развитии СЭЗ
6 июля 2023 г. 17:01
В Азербайджане оплата за парковку автомобилей будет только безналичной
В Азербайджане оплата за парковку автомобилей будет только безналичной
6 июля 2023 г. 16:34
Представитель Движения за суверенную Мартинику: Франция унижает нас, бесчеловечно обращается с нами
Представитель Движения за суверенную Мартинику: Франция унижает нас, бесчеловечно обращается с нами
6 июля 2023 г. 12:12
Назначен новый начальник Бакинского главного таможенного управления
Назначен новый начальник Бакинского главного таможенного управления
5 июля 2023 г. 20:29
Глава МИД Непала: Азербайджан занимает важное место на международной арене
Глава МИД Непала: Азербайджан занимает важное место на международной арене
5 июля 2023 г. 18:03
Посол Пакистана: Процесс ДН обрел новую жизнь под председательством Азербайджана
Посол Пакистана: Процесс ДН обрел новую жизнь под председательством Азербайджана
5 июля 2023 г. 17:54
Глава МИД Малайзии: Связи между странами-членами ДН должны укрепляться
Глава МИД Малайзии: Связи между странами-членами ДН должны укрепляться
5 июля 2023 г. 16:27
Названа дата возвращения азербайджанских паломников из хаджа
Названа дата возвращения азербайджанских паломников из хаджа
1 июля 2023 г. 17:43
Армянские жители Карабаха беспрепятственно пересекают пограничный КПП Лачын
Армянские жители Карабаха беспрепятственно пересекают пограничный КПП "Лачын"
1 июля 2023 г. 12:37
Политолог: Нападение на азербайджанских журналистов в Париже-посягательство на свободу слова
Политолог: Нападение на азербайджанских журналистов в Париже-посягательство на свободу слова
30 июня 2023 г. 14:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi