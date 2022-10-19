Компании-перевозчики: Пассажироперевозки по некоторым направлениям менее рентабельны

Азербайджанские компании-перевозчики недовольны незаконными пассажироперевозками, малой рентабельностью пассажироперевозок по некоторым междугородним направлениям.

Азербайджанские компании-перевозчики недовольны незаконными пассажироперевозками, малой рентабельностью пассажироперевозок по некоторым междугородним направлениям.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство цифрового развития и транспорта, свое недовольство предприниматели выразили на встрече с Агентством наземного транспорта Азербайджана.

На встрече с перевозчиками, выполняющими междугородние (межрайонные) и внутригородские (внутрирайонные) пассажироперевозки, были обсуждены недочеты в пассажироперевозках, деятельность перевозчиков, имеющиеся проблемы и пути их решения.

Перевозчики также сообщили о трудностях с обновлением эксплуатируемого транспорта.

На встрече было подчеркнуто, что шаги по устранению незаконных пассажироперевозок перед Бакинским международным автовокзальным комплексом постепенно дают эффект. Были доведены до сведения проблемы в деятельности районных автовокзалов и в продаже билетов.

На встрече отметили необходимость в повышении профессионализма водителей.