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Компании-перевозчики: Пассажироперевозки по некоторым направлениям менее рентабельны

Компании-перевозчики: Пассажироперевозки по некоторым направлениям менее рентабельны Азербайджанские компании-перевозчики недовольны незаконными пассажироперевозками, малой рентабельностью пассажироперевозок по некоторым междугородним направлениям.
Инфраструктура
19 октября 2022 г. 11:21
Компании-перевозчики: Пассажироперевозки по некоторым направлениям менее рентабельны

Азербайджанские компании-перевозчики недовольны незаконными пассажироперевозками, малой рентабельностью пассажироперевозок по некоторым междугородним направлениям.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство цифрового развития и транспорта, свое недовольство предприниматели выразили на встрече с Агентством наземного транспорта Азербайджана.

На встрече с перевозчиками, выполняющими междугородние (межрайонные) и внутригородские (внутрирайонные) пассажироперевозки, были обсуждены недочеты в пассажироперевозках, деятельность перевозчиков, имеющиеся проблемы и пути их решения.

Перевозчики также сообщили о трудностях с обновлением эксплуатируемого транспорта.

На встрече было подчеркнуто, что шаги по устранению незаконных пассажироперевозок перед Бакинским международным автовокзальным комплексом постепенно дают эффект. Были доведены до сведения проблемы в деятельности районных автовокзалов и в продаже билетов.

На встрече отметили необходимость в повышении профессионализма водителей.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDaşıyıcı şirkətlər: "Bəzi istiqamətlərdə sərnişindaşıma az rentabellidir"

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