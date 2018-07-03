Комитет: Возникшие в алюминиевом комплексе проблемы устранены

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Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ "Проблемы в деятельности Гянджинского алюминиевого комплекса Det-Al, возникшие из-за перебоев в подаче электроэнергии, в результате оперативных мер устранены".

Как сообщили Report в Госкомитете по вопросам имущества, алюминиевый комплекс возобновил работу в нормальном режиме.

Алюминиевый комплекс - это энергоемкое промышленное предприятие, осуществляющее бесперебойную деятельность и занимающее важное место в ненефтяном экспорте. Трудовой коллектив предприятия насчитывает более 1 100 человек.