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Госкомитет: В парке Хагани освобождена территория, незаконно занятая объектом общепита

Госкомитет: В парке Хагани освобождена территория, незаконно занятая объектом общепита Сегодня в социальных сетях распространилась информация о том, что на территории недавно открывшегося после реставрационных работ парка Хагани в Сабаильском районе столицы объектом общественного питания была незаконно занята общественная территория.
Инфраструктура
15 октября 2024 г. 00:49
Госкомитет: В парке Хагани освобождена территория, незаконно занятая объектом общепита

Сегодня в социальных сетях распространилась информация о том, что на территории недавно открывшегося после реставрационных работ парка Хагани в Сабаильском районе столицы объектом общественного питания была незаконно занята общественная территория.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Государственного Комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджанской Республики.

В результате оперативных действий в рамках градостроительного мониторинга Главного Управления по архитектуре и градостроительству города Баку при Государственном Комитете по градостроительству и архитектуре были приняты соответствующие меры по освобождению занятого общественного пространства парка, а соответствующие органы были уведомлены о правонарушении.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKomitə: Xəqani parkındakı qanun pozuntusu aradan qaldırılıb

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