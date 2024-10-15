Госкомитет: В парке Хагани освобождена территория, незаконно занятая объектом общепита

Сегодня в социальных сетях распространилась информация о том, что на территории недавно открывшегося после реставрационных работ парка Хагани в Сабаильском районе столицы объектом общественного питания была незаконно занята общественная территория.

Сегодня в социальных сетях распространилась информация о том, что на территории недавно открывшегося после реставрационных работ парка Хагани в Сабаильском районе столицы объектом общественного питания была незаконно занята общественная территория.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Государственного Комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджанской Республики.

В результате оперативных действий в рамках градостроительного мониторинга Главного Управления по архитектуре и градостроительству города Баку при Государственном Комитете по градостроительству и архитектуре были приняты соответствующие меры по освобождению занятого общественного пространства парка, а соответствующие органы были уведомлены о правонарушении.