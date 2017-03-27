"Комиавиатранс" осуществляет полеты из Москвы в Лянкяран

Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ Российская авиакомпания "Комиавиатранс" (Республика Коми), в 2016 году запустившая рейсы в Баку из Сыктывкара, Нижнего Новгорода и Самары, пригласила регионы России к созданию общей межрегиональной авиакомпании.

Как сообщает Report со ссылкой на российскую печать, предложения войти в состав "Комиавиатранса" сделали Кировской, Мурманской, Архангельской, Калужской областям, Пермскому краю, Карелии, у которых не столь развита авиация, как в крупных российских регионах.

В итоге республиканские власти достигли предварительных договоренностей с правительством Кировской области о совместном создании на базе "Комиавиатранса" межрегиональной авиакомпании. В феврале этого года также обсуждался проект создания регионального авиаперевозчика с правительством Калининградской области.

В настоящее время "Комиавиатранс" имеет допуск на выполнение международных перевозок по маршрутам Санкт-Петербург – Таллин, Самара – Караганда, из Москвы в Лянкяран (Азербайджан) и Петропавловск (Казахстан), из Баку в Самару, Нижний Новгород, Пермь и Краснодар, из Екатеринбурга в Лянкяран и Караганду.

Кроме того, ведутся переговоры с представителями одного из регионов России о выполнении с его территории пассажирских авиарейсов в Германию, Чехию, Польшу, Финляндию и Швецию. Эти планы могут быть реализованы при увеличении парка воздушных судов и подготовки экипажей.

Отметим, что в 2015 году указанная авиакомпания получила допуск на полеты из Санкт-Петербурга в Амстердам, Копенгаген, Таллин и Баку.