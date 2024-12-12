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Коллектив Министерства экономики почтил память Гейдара Алиева

Коллектив Министерства экономики почтил память Гейдара Алиева Коллектив Министерства экономики посетил Аллею почетного захоронения в связи с днем памяти общенационального лидера Гейдара Алиева, возложил цветы к его могиле.
Инфраструктура
12 декабря 2024 г. 17:23
Коллектив Министерства экономики почтил память Гейдара Алиева

Коллектив Министерства экономики посетил Аллею почетного захоронения в связи с днем памяти общенационального лидера Гейдара Алиева, возложил цветы к его могиле.

Об этом сообщили Report в министерстве.

В ведомстве подчеркнули, что память о создателе современного азербайджанского государства, выдающемся политическом деятеле и общенациональном лидере Гейдаре Алиеве всегда вызывает глубокое уважение, благодарность и любовь.

"Эта великая личность, посвятившая свою жизнь народу, государству, его развитию и укреплению независимости, навсегда останется символом патриотизма и преданности. Его прогрессивные идеи, мудрая политика и богатый управленческий опыт служат примером для каждого из нас", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке İqtisadiyyat Nazirliyinin kollektivi Heydər Əliyevin xatirəsini yad edib

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