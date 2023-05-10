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Коллектив Госагентства водных ресурсов посетил могилу Гейдара Алиева

Коллектив Госагентства водных ресурсов посетил могилу Гейдара Алиева По случаю 100-летия со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева коллектив Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана посетил могилу великого лидера в Аллее почетного захоронения.
Инфраструктура
10 мая 2023 г. 16:47
Коллектив Госагентства водных ресурсов посетил могилу Гейдара Алиева

По случаю 100-летия со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева коллектив Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана посетил могилу великого лидера в Аллее почетного захоронения.

Об этом Report сообщили в Госагентстве.

Председатель Госагентства Заур Микаилов и сотрудники агентства почтили память великого лидера и возложили цветы к его могиле. Также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой.

Отметим, что 29 сентября 2022 года Ильхам Алиев подписал распоряжение об объявлении 2023-го в Азербайджане "Годом Гейдара Алиева". По этому случаю в нашей стране проводятся масштабные мероприятия.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSu Ehtiyatları Agentliyinin kollektivi Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib

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