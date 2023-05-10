Коллектив Госагентства водных ресурсов посетил могилу Гейдара Алиева

По случаю 100-летия со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева коллектив Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана посетил могилу великого лидера в Аллее почетного захоронения.

По случаю 100-летия со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева коллектив Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана посетил могилу великого лидера в Аллее почетного захоронения.

Об этом Report сообщили в Госагентстве.

Председатель Госагентства Заур Микаилов и сотрудники агентства почтили память великого лидера и возложили цветы к его могиле. Также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой.

Отметим, что 29 сентября 2022 года Ильхам Алиев подписал распоряжение об объявлении 2023-го в Азербайджане "Годом Гейдара Алиева". По этому случаю в нашей стране проводятся масштабные мероприятия.