Коллектив AZAL почтил память общенационального лидера Гейдара Алиева

Коллектив "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) 12 декабря в День памяти общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева посетил могилу великого лидера на Аллее почетного захоронения.

Коллектив "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) 12 декабря в День памяти общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева посетил могилу великого лидера на Аллее почетного захоронения.

Об этом сообщает Report со ссылкой на AZAL.

Руководство и сотрудники AZAL почтили память гениальной личности, возложив венки и цветы на его могилу. Цветы также были возложены на могилу выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханум Алиевой.

Прошло 20 лет со дня кончины основателя независимого Азербайджана, государственного и политического деятеля Гейдара Алиева. День памяти выдающейся личности отмечается ежегодно 12 декабря не только в Азербайджане, но и за его пределами.