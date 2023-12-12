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Коллектив AZAL почтил память общенационального лидера Гейдара Алиева

Коллектив AZAL почтил память общенационального лидера Гейдара Алиева Коллектив "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) 12 декабря в День памяти общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева посетил могилу великого лидера на Аллее почетного захоронения.
Инфраструктура
12 декабря 2023 г. 17:55
Коллектив AZAL почтил память общенационального лидера Гейдара Алиева

Коллектив "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) 12 декабря в День памяти общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева посетил могилу великого лидера на Аллее почетного захоронения.

Об этом сообщает Report со ссылкой на AZAL.

Руководство и сотрудники AZAL почтили память гениальной личности, возложив венки и цветы на его могилу. Цветы также были возложены на могилу выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханум Алиевой.

Прошло 20 лет со дня кончины основателя независимого Азербайджана, государственного и политического деятеля Гейдара Алиева. День памяти выдающейся личности отмечается ежегодно 12 декабря не только в Азербайджане, но и за его пределами.

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Версия на английском языке ФотоAZAL team pays tribute to National Leader Heydar Aliyev
Версия на азербайджанском языке ФотоAZAL-ın kollektivi Ümummilli Lider Heydər Əliyevin xatirəsini yad edib

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