Количество железнодорожных рейсов по маршруту Баку-Агстафа увеличено

ЗАО ”Азербайджанские железные дороги" в связи с праздником Рамазан назначило дополнительный рейс на 22 апреля с целью удовлетворения растущего пассажиропотока по маршруту Баку-Агстафа-Баку.

ЗАО ”Азербайджанские железные дороги" (АЖД) в связи с праздником Рамазан назначило дополнительный рейс на 22 апреля с целью удовлетворения растущего пассажиропотока по маршруту Баку-Агстафа-Баку.

Как сообщает Report со ссылкой на АЖД, поезд отправится дополнительным рейсом из Баку в 08:25 утра, прибудет в Агстафу в 13:20. Поезд, отбывающий из Агстафы в Баку в 15:30, прибудет на Бакинский железнодорожный вокзал в 20:25.

Напомним, что в связи с праздником Рамазан по маршруту Баку-Агстафа-Баку в общей сложности назначено 8 дополнительных рейсов.

Традиционное расписание скоростных пассажирских поездов Баку-Агстафа-Баку и Баку-Габала-Баку не изменилось. Ежедневно поезд отбывает из Баку в 08:45, прибывает в Агстафу в 13:40, из Агстафы отбывает в 17:10, прибывает в Баку в 22:05.

По маршруту Баку-Габала поезд отправляется из Баку каждую субботу в 08:00 и прибывает в пункт назначения в 11:20. По маршруту Габала-Баку поезд отправляется каждое воскресенье в 19:00 и прибывает на Бакинский железнодорожный вокзал в 22:20.

Электропоезда по Абшеронской кольцевой железнодорожной линии будут курсировать в праздничные дни по графику выходного дня.