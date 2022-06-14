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Количество зарегистрированных объектов недвижимости выросло на 37%

Количество зарегистрированных объектов недвижимости выросло на 37% В мае этого года в Азербайджане проведено 31 862 регистрации права собственности на недвижимость.
Инфраструктура
14 июня 2022 г. 17:13
Количество зарегистрированных объектов недвижимости выросло на 37%

В мае этого года в Азербайджане проведено 31 862 регистрации права собственности на недвижимость.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Госкомитете по вопросам имущества при министерстве экономики.

По информации, это на 36,9% больше, чем в мае прошлого года.

Из них 9 804 - первичная, а 22 058 - повторная регистрация, что соответственно на 102,3% и 19,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В целом за май из имущества, на которых зарегистрировано право собственности, 3 856 - частные дома, 6 744 - квартиры, 20 344 - земельные участки, 918 - другие виды недвижимости.

За отчетный период составлено 23 179 технических паспортов на недвижимое имущество, зарегистрировано 447 обременений (аренда, регистрация прав пользования), 5 749 ипотечных договоров, что по сравнению с маем прошлого года больше соответственно на 27,2%, 24,9% и 60,8%.

За месяц выдано 61 812 справок об описании недвижимого имущества, о зарегистрированных в государственном реестре правах на это имущество и ограничениях (обременениях) (форма-1), что на 74,8% больше в годовом сравнении.

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Версия на азербайджанском языке Mülkiyyət hüququnun qeydiyyatı aparılmış daşınmaz əmlakların sayı 37 % artıb

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