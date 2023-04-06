Количество зарегистрированной недвижимости в Нахчыване увеличилось на 29%

Количество зарегистрированных объектов недвижимости в Нахчыване увеличилось на 29%.

Количество зарегистрированных объектов недвижимости в Нахчыване увеличилось на 29%.

Как сообщили местному бюро Report в Государственной службе по недвижимости и земельным вопросам Нахчыванской Автономной Республики, в январе-марте 2023 года в городе Нахчыван были зарегистрированы 974 объекта недвижимости, Шарурском районе - 381, Бабекском районе - 326, в Ордубадском районе - 104, в Джульфинском районе - 201, в Шахбузском районе - 171, в Кенгерлинском районе - 86, в Садаракском районе - 33, всего - 2 276 объектов недвижимости. В результате количество зарегистрированных объектов недвижимости увеличилось на 29% по сравнению с соответствующим периодом 2022 года.

Зарегистрированы 757 земельных участков, 65 нежилых зданий, 89 нежилых площадей, 417 квартир, 919 частных домов, 1 многоэтажное жилое здание и 28 имущественных комплексов.

На основании поступивших заявок составлено в общей сложности 1 767 технических документов, включая технические паспорта на 808 объектов, а также планы и обмеры на 959 земельных участков. Это на 42% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Юридическим и физическим лицам выдано 1 332 справки об описании недвижимого имущества, зарегистрированных в государственном реестре правах на это имущество и их ограничении, в нотариальные конторы через электронную информационную систему передана информация об ограничении и обременении в связи с 599 объектами недвижимости.

За три месяца оформлены приусадебные хозяйства, принадлежащие 15 домохозяйствам, а также оформлены права земельные участки, переданные в аренду 3 домохозяйствам в связи с хозяйственной деятельностью.