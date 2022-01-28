Количество зарегистрированной недвижимости в Нахчыване увеличилось на 20,6 процента

Введенные Государственной службой по недвижимости и земельным вопросам Нахчыванской Автономной Республики модернизация услуг упростили регистрацию недвижимого имущества. В прошлом году количество объектов недвижимости, зарегистрированных в государственном

Введенные Государственной службой по недвижимости и земельным вопросам Нахчыванской Автономной Республики модернизация услуг упростили регистрацию недвижимого имущества. В прошлом году количество объектов недвижимости, зарегистрированных в государственном реестре, увеличилось по сравнению с 2020 годом на 20,6 процента.

Как передает Report, об этом сообщает Государственная служба по недвижимости и земельным вопросам Нахчыванской Автономной Республики.

За 2021 год в городе Нахчыван 3 216, в Шарурском районе 1 346, в Бабекском районе 1 247, в Ордубадском районе 487, в Джульфинском районе 525, в Шахбузском районе 373, в Кенгерлинском районе 231, в Садаракском районе 78, всего 7 503 объекта недвижимости были зарегистрированы в автономной республике.

Они состояли из 2 944 земельных участков, 1 574 квартир, 2 762 индивидуальных домов и коттеджей, 83 нежилых зданий, 110 нежилых помещений и 30 имущественных комплексов. По сравнению с 2020 годом регистрация квартир увеличилась на 54,5 процента, а регистрация индивидуальных домов увеличилась на 31,8 процента. На основании поступивших заявок, технических паспортов на 2 223 объекта, планов и обмеров на 3 470 земельных участков составлено в общей сложности 5 693 технических документа, что на 15,3 процента больше, чем в предыдущем году.

В течение прошлого года оформлены нежилые помещения, принадлежащие 10 домохозяйствам, приусадебные постройки 84 домохозяйствам, а также оформлены права на 8,15 га земли, переданной в аренду 51 домохозяйству в связи с хозяйственной деятельностью.