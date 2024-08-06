Количество воспользовавшихся железнодорожным транспортом иностранных туристов увеличилось на 23%

В июле этого года количество воспользовавшихся пригородными и внутригородскими поездами ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) увеличилось на 29,5% и достигло 674 356 человек.

В июле этого года количество воспользовавшихся пригородными и внутригородскими поездами ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) увеличилось на 29,5% и достигло 674 356 человек.

Как сообщает Report со ссылкой на АЖД, в июле Абшеронской кольцевой железнодорожной линией воспользовались 93,9% или 633 244 пассажиров. Это на 30,2% больше, чем за тот же период прошлого года.

За отчетный период количество воспользовавшихся поездами, следующими по маршруту Баку-Агстафа-Баку, увеличилось на 21,6% - до 36 327, а по маршруту Баку-Габала-Баку - на 10,7% - до 4 785 человек.

В июле количество воспользовавшихся пригородными и внутригородскими поездами АЖД иностранных туристов увеличилось на 22,7% и составило 3 075 человек.