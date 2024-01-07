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Количество станций метро в Баку планируется увеличить с 25 до 46

Количество станций метро в Баку планируется увеличить с 25 до 46 Количество станций метро в Баку планируется увеличить с 25 до 46.
Инфраструктура
7 января 2024 г. 23:41
Количество станций метро в Баку планируется увеличить с 25 до 46

Количество станций метро в Баку планируется увеличить с 25 до 46.

Как сообщает Report, это отражено в Генеральном плане развития Баку до 2040 года.

Согласно плану, метрополитен продолжит играть ведущую роль в системе общественного транспорта Баку и будет обеспечивать основное сообщение между наиболее густонаселенными районами агломерации и центральными районами.

Станция метро "28 Мая" будет оставаться центральным узлом, обладающим большой значимостью сети метрополитена.

К 2027 году на переходной станции "28 Мая - Джафар Джаббарлы" планируется разделить зеленую и красную линии, а также создать новую инфраструктуру.

К 2040 году предусматривается увеличить общую протяженность линий Бакинского метрополитена с нынешних 36,7 км до 76,2 км, а количество станций с 25 до 46.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda metrostansiyaların sayının 25-dən 46-a çatdırılması nəzərdə tutulur

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