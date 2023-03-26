Количество рейсов между столицей Азербайджана и Уфой будет увеличено

Ещё один авиарейс из Уфы в Баку запустят уже с 29 марта. Авикомпания «Ираэро» будет выполнять перелеты из Уфы в столицу Азербайджана еженедельно — по средам.

Ещё один авиарейс из Уфы в Баку запустят уже с 29 марта. Авикомпания "Ираэро" будет выполнять перелеты из Уфы в столицу Азербайджана еженедельно — по средам.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает пресс-служба международного аэропорта "Уфа".

Сообщается, что рейсы будут выполняться на самолетах Sukhoi Superjet 100 вместимостью 100 посадочных мест. Время в пути составит около трех часов.

Отметим, что помимо этого из Уфы в Баку по вторникам летает самолет Boeing 737-500 компании Utair. Также по четвергам и воскресеньям рейсы в столицу Азербайджана выполняет авиакомпания Azerbaijan Airlines.