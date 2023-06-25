Количество работников ГААД сократилось на 1,3%

Среднее количество работников Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана (ГААД) в 2022 году составило 14 699 человек, что на 1,3% меньше, чем годом ранее.

Среднее количество работников Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана (ГААД) в 2022 году составило 14 699 человек, что на 1,3% меньше, чем годом ранее.

Как сообщает Report со ссылкой на финансовую отчетность организации, начисленная работникам заработная плата составила 84 млн 897,6 тысячи манатов (на 0,8% больше).

Отчисления из заработной платы работников в Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ составили 20 млн 651,4 тыс. манатов (на 11,3% меньше).

Государственному агентству занятости начислено 998,8 тыс. манатов, из них 897,4 тыс. манатов перечислено на счет агентства.