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Количество перевозимых по БТК контейнеров увеличилось на 63%

Количество перевозимых по БТК контейнеров увеличилось на 63% В январе-июле этого года по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс (БТК) до станций назначения доставлено 13 610 TEU.
Инфраструктура
3 августа 2021 г. 12:50
Количество перевозимых по БТК контейнеров увеличилось на 63%

В январе-июле этого года по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс (БТК) до станций назначения доставлено 13 610 TEU.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ООО ADY Container - дочернее предприятие ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Согласно данным, это на 63% больше, чем за тот же период прошлого года.

Особенно значительный рост наблюдался в прошлом месяце. Так, в июле этого года количество перевозимых контейнеров увеличилось в 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За 7 месяцев 92% перевезенных контейнеров были транзитными грузами.

Грузы по БТК, в основном, транзитом через Азербайджан перевозились по маршрутам Китай–Турция, Средняя Азия–Турция и в обратных направлениях.

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Версия на азербайджанском языке BTQ ilə daşınan konteynerlərin sayı 63% artıb

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