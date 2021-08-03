Количество перевозимых по БТК контейнеров увеличилось на 63%

В январе-июле этого года по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс (БТК) до станций назначения доставлено 13 610 TEU.
Об этом сообщает Report со ссылкой на ООО ADY Container - дочернее предприятие ЗАО "Азербайджанские железные дороги".
Согласно данным, это на 63% больше, чем за тот же период прошлого года.
Особенно значительный рост наблюдался в прошлом месяце. Так, в июле этого года количество перевозимых контейнеров увеличилось в 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
За 7 месяцев 92% перевезенных контейнеров были транзитными грузами.
Грузы по БТК, в основном, транзитом через Азербайджан перевозились по маршрутам Китай–Турция, Средняя Азия–Турция и в обратных направлениях.