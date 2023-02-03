Количество новых поездов Бакинского метрополитена достигло 22

На маршрутную линию бакинского метро "Ази Асланов - Дернегюль" выпущено три новых поезда.

На маршрутную линию бакинского метро "Ази Асланов - Дернегюль" выпущено три новых поезда.

Об этом Report сообщили в пресс-службе ЗАО "Бакинский метрополитен".

Таким образом, количество новых поездов Бакинского метрополитена последнего поколения с точки зрения инноваций достигло 22.

Поезда, произведенные на российском предприятии "Метровагонмаш", были приобретены на основании договора, заключенного в 2019 году, и ввезены в страну в конце 2022 года.

Новые вагоны отвечают последним технологическим требованиям и соответствуют климатическим условиям столицы.