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Количество новых поездов Бакинского метрополитена достигло 22

Количество новых поездов Бакинского метрополитена достигло 22 На маршрутную линию бакинского метро "Ази Асланов - Дернегюль" выпущено три новых поезда.
Инфраструктура
3 февраля 2023 г. 11:36
Количество новых поездов Бакинского метрополитена достигло 22

На маршрутную линию бакинского метро "Ази Асланов - Дернегюль" выпущено три новых поезда.

Об этом Report сообщили в пресс-службе ЗАО "Бакинский метрополитен".

Таким образом, количество новых поездов Бакинского метрополитена последнего поколения с точки зрения инноваций достигло 22.

Поезда, произведенные на российском предприятии "Метровагонмаш", были приобретены на основании договора, заключенного в 2019 году, и ввезены в страну в конце 2022 года.

Новые вагоны отвечают последним технологическим требованиям и соответствуют климатическим условиям столицы.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakı metrosunda yeni qatarların sayı 22-yə çatdırılıb

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