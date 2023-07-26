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Количество ипотечных договоров выросло на 15% в Азербайджане

Количество ипотечных договоров выросло на 15% в Азербайджане В первом полугодии текущего года в Азербайджане зарегистрировано 39 093 договора по ипотеке.
Инфраструктура
26 июля 2023 г. 11:21
Количество ипотечных договоров выросло на 15% в Азербайджане

В первом полугодии текущего года в Азербайджане зарегистрировано 39 093 договора по ипотеке.

Как сообщили Report в Государственной службе по вопросам имущества при Министерстве экономики, это на 14,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За отчетный период среди заложенного имущества в стране преобладали квартиры, земельные участки и частные дома. За 6 месяцев заключены договоры ипотеки по 21 780 квартирам. Из 39 093 заложенных за этот период объектов 8 171 составили земельные участки, 5 623 – частные дома.

За первое полугодие в Баку заключено 20 093 ипотечных договора, что составило 51,4% от общего показателя по стране.

За отчетный период больше всего кредитов под залог квартир было выдано в Баку, на Абшероне и в Сумгайыте. По количеству заложенных частных домов Баку занимает первое место.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daşınmaz əmlak üzrə ipoteka müqavilələrinin sayı 15 % artıb

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