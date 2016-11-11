Количество ДТП в Азербайджане сократилось на 10%

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Обнародована статистика дорожно-транспортных происшествий (ДТП) за январь-сентябрь в Азербайджане. За отчетный период наблюдается сокращение количества ДТП и числа пострадавших.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет (ГТК), количество ДТП в годовом сравнении сократилось на 9,9%, число пострадавших – на 11,9%. В результате ДТП телесные повреждения различной тяжести получили 1 555, погиб 571 человек.

Большая часть ДТП (1 302) произошла в населенных пунктах, в результате пострадали 1 827 (погибли 374, ранены 1 453 человека). По сравнению с соответствующим периодом 2015 года число погибших сократилось на 15,8%, раненых – на 11,2%.

С участием транспортных средств и пешеходов произошел 41,0%, одного транспортного средства - 21,6%, нескольких транспортных средств - 37,4% ДТП, что меньше аналогичных показателей 2015 года соответственно на 6,7%, 18,2% и 7,9%.

Днем произошло 44,2%, ночью - 38,5%, в сумерках - 17,3% ДТП. На выходные дни пришлось 29,0% ДТП.

Из-за управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения совершено 30 ДТП, в них пострадали 45 человек. На долю легковых автомобилей пришлось 80,0% этих аварий.

В январе-сентябре 2016 года произошло 2 231,6 тыс. нарушений правил дорожного движения, что на 22,5% больше соответствующего показателя 2015 года. Из них 51,8% связано с превышением скорости, 10,7% - нарушением правил остановки и стоянки, 4,5% - переездом перекрестка, 4,2% - несоблюдением требований дорожных знаков, 4,2% - неиспользованием ремней безопасности, остальные случаи связаны с иными причинами. Общий объем штрафов за нарушение ПДД составил 61,3 млн манатов.