Количество чартерных рейсов из Баку в Шарм-эль-Шейх будет увеличено

Авиакомпания "Азербайджанские авиалинии" в партнерстве с туроператором PASHA Travel увеличит количество чартерных рейсов в Египет.
Об этом Report сообщили в AZAL.
Начиная с 4 ноября, рейсы из Баку в Шарм-эль-Шейх будут осуществляться дважды в неделю - по средам и субботам.
Шарм-эль-Шейх известен своей развитой туристической инфраструктурой, красивыми коралловыми пляжами и славится круглогодичным туристическим сезоном.
Авиабилеты на эти рейсы можно приобрести на сайте www.azal.az, через мобильное приложение AZAL и в аккредитованных агентствах авиакомпании.
Путевки в Египет также доступны к продаже во всех туристических агентствах Азербайджана.