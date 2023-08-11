Количество чартерных рейсов из Баку в Шарм-эль-Шейх будет увеличено

Авиакомпания "Азербайджанские авиалинии" в партнерстве с туроператором PASHA Travel увеличит количество чартерных рейсов в Египет.

Авиакомпания "Азербайджанские авиалинии" в партнерстве с туроператором PASHA Travel увеличит количество чартерных рейсов в Египет.

Об этом Report сообщили в AZAL.

Начиная с 4 ноября, рейсы из Баку в Шарм-эль-Шейх будут осуществляться дважды в неделю - по средам и субботам.

Шарм-эль-Шейх известен своей развитой туристической инфраструктурой, красивыми коралловыми пляжами и славится круглогодичным туристическим сезоном.

Авиабилеты на эти рейсы можно приобрести на сайте www.azal.az, через мобильное приложение AZAL и в аккредитованных агентствах авиакомпании.

Путевки в Египет также доступны к продаже во всех туристических агентствах Азербайджана.