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Количество чартерных рейсов из Баку в Шарм-эль-Шейх будет увеличено

Количество чартерных рейсов из Баку в Шарм-эль-Шейх будет увеличено Авиакомпания "Азербайджанские авиалинии" в партнерстве с туроператором PASHA Travel увеличит количество чартерных рейсов в Египет.
Инфраструктура
11 августа 2023 г. 18:05
Количество чартерных рейсов из Баку в Шарм-эль-Шейх будет увеличено

Авиакомпания "Азербайджанские авиалинии" в партнерстве с туроператором PASHA Travel увеличит количество чартерных рейсов в Египет.

Об этом Report сообщили в AZAL.

Начиная с 4 ноября, рейсы из Баку в Шарм-эль-Шейх будут осуществляться дважды в неделю - по средам и субботам.

Шарм-эль-Шейх известен своей развитой туристической инфраструктурой, красивыми коралловыми пляжами и славится круглогодичным туристическим сезоном.

Авиабилеты на эти рейсы можно приобрести на сайте www.azal.az, через мобильное приложение AZAL и в аккредитованных агентствах авиакомпании.

Путевки в Египет также доступны к продаже во всех туристических агентствах Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Bakıdan Şarm-əl-Şeyxə çarter aviareyslərinin sayı artırılacaq

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