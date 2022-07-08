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Количество авиарейсов из Баку в Шарм-эш-Шейх может быть увеличено

Количество авиарейсов из Баку в Шарм-эш-Шейх может быть увеличено Президент AZAL Джахангир Аскеров встретился с послом Египта в Азербайджане Хишамом Мохамедом Наги Абдель Хамидом
Инфраструктура
8 июля 2022 г. 11:55
Количество авиарейсов из Баку в Шарм-эш-Шейх может быть увеличено

Президент AZAL Джахангир Аскеров встретился с послом Египта в Азербайджане Хишамом Мохамедом Наги Абдель Хамидом.

Как сообщает Report, на встрече состоялся обмен мнениями по повестке взаимного сотрудничества в области гражданской авиации.

Джахангир Аскеров отметил, что между странами действует регулярное авиасообщение. На сегодня египетская авиакомпания Air Cairo с частотой раз в неделю выполняет полеты из Баку в курортный город на побережье Красного моря Шарм-эш-Шейх и обратно.

Посол Хишам Мохамед Наги Абдель Хамид выразил благодарность Джахангиру Аскерову и подчеркнул важность развития партнерских связей в сфере гражданских авиаперевозок в целях расширения туристического потенциала двух стран. Он выразил заинтересованность в расширении авиасообщения между двумя странами и выполнении регулярных пассажирских и грузовых рейсов между Каиром и Баку.

Президент AZAL Джахангир Аскеров отметил, что будет оказано максимальное содействие в вопросах осуществления пассажирских и грузовых перевозок между Баку и Каиром, а также увеличения частоты полетов по маршруту Шарм-эш-Шейх-Баку-Шарм-эш-Шейх.

«В случае открытия пассажирских рейсов из Каира в Баку, в Международном аэропорту Гейдар Алиев в отношении авиакомпании Air Cairo будут применены скидки в установленном аэропортом порядке», - отметил Джахангир Аскеров.

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Версия на английском языке Azerbaijan may increase number of flights from Baku to Sharm el-Sheikh
Версия на азербайджанском языке Bakıdan Şarm-əş-Şeyxə aviareyslərin sayı artırıla bilər

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