Количество абонентов "Азерсу" увеличилось на 5%

В Азербайджане число абонентов, пользующихся услугами питьевой и сточной воды, по состоянию на первое октября достигло 1 млн 813 тыс. 531, что на 4,7% больше, чем год назад.

В Азербайджане число абонентов, пользующихся услугами питьевой и сточной воды, по состоянию на первое октября достигло 1 млн 813 тыс. 531, что на 4,7% больше, чем год назад.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана ("Азерсу").

По данным агентства, 1 млн 741 тыс. 155 или 96% абонентов входят в категорию "население", а 72 тыс. 376 или 4% - "не-население".

За отчетный период число абонентов категории "население" увеличилось на 4,6%, "не-население" – на 6,7%.

"89,5% абонентов обеспечены счетчиками. В настоящее время уровень учета по абонентам из категории "население" составляет 89,3%, "не-население" - 96,5%", - говорится в заявлении агентства.