Кольцевая железная дорога Баку-Сумгайыт-Баку будет запущена к концу года

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" планируют ввести в эксплуатацию кольцевую железнодорожную линию Баку-Сумгайыт-Баку до конца этого года".

Как сообщает Report, об этом сказал председатель ЗАО "АЖД" Джавид Гурбанов.

"Мы вновь откроем дорогу, которая начинается с Бакинской пассажирской станции, проходит через станции Баладжары, Хырдалан, Сумгайыт, Пиршаги, Кюрдаханы, Забрат, Сабунчу, Бакиханова, Кероглу, Кешля, Нариманов, и вновь возвращается на 28 Мая. Длина этой кольцевой дороги 92 км, в обе стороны 180-185 км, с дополнительными путями - 205 км. Мы хотим довести скорость до 140 км/ч. Всего было построено 14 тоннелей, вокруг дорог строятся ограждения. Мы также построили 24 надземных перехода, еще будем достраивать несколько", - сказал он.