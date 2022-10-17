Когда станет возможным бесперебойное снабжение Баку питьевой водой?

На большей части территории Баку обеспечена непрерывная подача питьевой воды населению. Однако в столице также немало районов, которые получают воду по графику, то есть в определенные часы дня.

На большей части территории Баку обеспечена непрерывная подача питьевой воды населению. Однако в столице также немало районов, которые получают воду по графику, то есть в определенные часы дня.

Руководитель сектора по связям с общественностью ОАО "Азерсу" Анар Джабраиллы в ответ на запрос Report разъяснил причины отсутствия бесперебойного водоснабжения на этих территориях: “Даже рядом с Минфином есть здания, которые утром и вечером получают воду по графику. В то же время некоторые дачные массивы снабжаются водой в течение 24 часов. Поселок Пираллахи обеспечивается водой круглосуточно. То есть, водоснабжение не зависит от того, находится ли эта территория близко или далеко от центра города. Этот вопрос зависит от двух факторов: технических возможностей и объема воды. Например, в поселке Масазыр достаточные объемы воды, но нет технических возможностей. Все водопроводные линии, идущие в Баку, проходят через Масазыр. Но некоторые районы этого поселка получают воду раз в день, а некоторые - утром и вечером по графику. Это также связано с чисто техническими возможностями. Районы, где у нас есть проблемы с запасами воды, в основном расположены в восточной части столицы".

По его словам, в настоящее время 81,7% абонентов обеспечены бесперебойной питьевой водой: "Недавно мы перевели на 24-часовой режим около 45 многоквартирных жилых домов в 8-м микрорайоне Сумгайыта. В Ени Ясамале продолжается работа в этом направлении. Часть Ени Гюнешли получает воду 24 часа в сутки, а часть - утром и вечером. В 2013 году мы реализовали пилотный проект в Ени Гюнешли и полностью обновили водопроводные линии 28 многоквартирных жилых домов, установили счетчики в каждой квартире, реконструировали водонасосную станцию и резервуар. Но в центре Баку есть места, которые получают воду по графику. Для бесперебойной подачи воды в эти районы обязательно должна быть установлена гидрофорная система. В некоторых районах водопроводы эксплуатируются 40-60 лет. Круглосуточное водоснабжение этих районов – непростая задача”.

A.Джабраиллы добавил, что начата реализация проекта третьего магистрального водопровода из Джейранбатана в направлении поселка Гала для обеспечения водой населения на востоке Баку, а также в поселках Тюркан, Зиря, Бина: "В настоящее время в Балаханы продолжается строительство резервуара вместимостью 10 тыс. кубометров. На следующем этапе из Джейранбатана в направлении поселка Гала будет проложен новый магистральный водопровод. Работы планируется завершить в ближайшие два года".