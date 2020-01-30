На сайте азербайджанского лоукостера некоторые функции будут временно недоступны

В связи с переводом ресурсов авиакомпании на платформу инновационного флагмана индустрии Amadeus, некоторый функционал на официальном веб-сайте низкобюджетной авиакомпании Buta Airways - www.butaairways.az будет временно недоступен начиная с 5 февраля (20:00, GMT+4).

Как передает Report со ссылкой на сообщение компании, в период проводимых работ на сайте и в мобильном приложении Buta Airways не будет работать форма покупки авиабилетов, онлайн-регистрация и страница управление бронированием.



"Планируется, что технические работы будут завершены в течение 48 часов, однако, возможны более длительные задержки в восстановлении сервисов регистрации и управление бронированием. В период, когда не будет работать онлайн-регистрация, регистрация в аэропортах вылета на всех рейсах будет осуществляться бесплатно", - говорится в сообщении.

В случае возникновения дополнительных вопросов, Buta Airways просит обращаться в круглосуточный Call-центр авиакомпании по электронной почте callcenter@butaairways.az, через форму обратной связи на сайте либо по WhatsApp: +994 70 437 40 86