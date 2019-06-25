Отложен запуск азербайджано-белорусского завода по сборке тракторов в Турции - ЭКСКЛЮЗИВ

Запуск азербайджано-белорусского завода по сборке тракторов (Azerbaijan-Turkey Uretim Birliyi Traktor, ATUB) в турецком городе Кырыккале, запланированный на 1 июля, откладывается.

Об этом сказал Report cодиректор завода Мурад Исмайлов.

«На данной стадии ведутся строительные работы офисного и вспомогательных зданий, а также параллельно занимаемся получением ряда обязательных разрешений на производство тракторов», - сказал М.Исмайлов, не уточнив сроки начала сборочного производства.

Предварительно, торжественное открытие завода было запланировано на конец июля.

В первые три года деятельности завода ежегодный объем выпуска составит от 500 до 3 тыс тракторов: в первый год запланировано 500 тракторов.

Ежегодная потребность Турции в тракторах составляет около 70 тыс единиц, в этой связи первоначально, в течение года-полтора, они будут выпускаться с целью обеспечения внутреннего рынка, но в будущем планируется поставлять трактора на зарубежные рынки, в частности, в Африканские страны.

Сборочное производство минских тракторов в Турции будет организовано при поддержке Гянджинского автомобильного завода, который уже много лет сотрудничает с Минским тракторным заводом. Для турецкого рынка была разработана специальная версия модели BELARUS-1221 - экологического стандарта Евро-4.

Как отметил ранее содиректор завода, первоначальный объем инвестиций в данный проект составляет 17 млн. долларов, из которых уже вложено 5 млн. долларов. Соотношение долей составляет 50/50. По словам Исмайлова, Гянджинский автомобильный завод вложил свою долю участия в проекте за счет привлеченных от азербайджанских и турецких инвесторов средств.

«Запланированные 17 млн долларов инвестиций будут вложены для доведения производственной мощности завода от 5 до 7 тыс тракторов в год. Производственная цепочка будет следующей: 70% крупных узлов будут поставляться из Беларуси на Гянджинский автозавод, откуда после обработки будут направляться для окончательной сборки в Кырыккале. 30% комплектующих будут азербайджанского производства.

«В будущем, примерно через три-четыре года на заводе Кырыккале будет также организовано производство некоторых видов запчастей», - сказал Исмайлов.

Общая площадь турецкого производства 7 тыс кв.м. Кырыккале располагается в 80 км от Анкары