KOBİA: В Астаре, Лерике и Лянкяране созданы сельские гостевые дома

В рамках проекта "Развитие предпринимательства и самозанятости в селах" принадлежащие сельским жителям 17 домов в Астаринском, Лерикском и Лянкяранском районах начали функционировать как сельские гостевые дома.

В рамках проекта "Развитие предпринимательства и самозанятости в селах" принадлежащие сельским жителям 17 домов в Астаринском, Лерикском и Лянкяранском районах начали функционировать как сельские гостевые дома.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики.

Шесть гостевых домов расположены в Астаре, восемь - в Лерике, три - в Лянкяране.

17 сельских жителей были привлечены к бизнес-тренингам, тренингам по туризму, управлению гостевыми домами, продажам, методам приема гостей, организации уборки и гигиены, правилам безопасности в гостевых домах, организации питания, управлению социальными сетями.

Целью проекта, реализуемого при поддержке KOBİA, Государственного агентства занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения и Государственного агентства по туризму, является продвижение предпринимательства в регионах, обеспечение самозанятости, поддержка сельского туризма и улучшение благосостояния сельских жителей.

Председатель правления KOBİA Орхан Мамедов и глава Исполнительной власти Лерикского района Акбер Аббасов ознакомились с деятельностью сельских гостевых домов в Лерике.