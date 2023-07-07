KOBİA: До сих пор в строительный сектор вложено 18 млрд манатов инвестиций

До сих пор в строительный сектор Азербайджана вложено 18 млрд манатов инвестиций.

До сих пор в строительный сектор Азербайджана вложено 18 млрд манатов инвестиций.

Как сообщает Report, об этом заместитель председателя Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) при Министерстве экономики Натик Гасанов сказал на конференции "Необходимость внедрения единой формы договора между субъектами строительной отрасли и проблемы, вызванные нерегулируемыми отношениями в отрасли, пути их решения".

"Сегодня строительный сектор занимает третье место в дополнительной стоимости, создаваемой малым и средним бизнесом в стране. Согласно показателям прошлого года, около 15 тыс. субъектов МСП осуществляли деятельность в данном секторе. За последние пять лет строительный сектор стал второй сферой, где устойчиво осуществляли деятельность субъекты МСП", - отметил он.