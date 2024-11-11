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Кобахидзе: В Баку обсудили вопрос развития связей в рамках инициативы "Средний коридор"

Кобахидзе: В Баку обсудили вопрос развития связей в рамках инициативы "Средний коридор" Вопрос развития сотрудничества между Грузией и Азербайджаном в сфере энергетики и энергобезопасности, а также в рамках инициативы "Средний коридор" был обсужден в ходе встречи между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Грузии Ирак
Инфраструктура
11 ноября 2024 г. 19:01
Кобахидзе: В Баку обсудили вопрос развития связей в рамках инициативы Средний коридор

Вопрос развития сотрудничества между Грузией и Азербайджаном в сфере энергетики и энергобезопасности, а также в рамках инициативы "Средний коридор" был обсужден в ходе встречи между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе в Баку.

Как передает Report, об этом грузинским СМИ заявил по итогам переговоров премьер Грузии.

"Нас связывают очень важные стратегические проекты, а также мы вместе работаем над дальнейшим углублением сотрудничества в этом направлении, в том числе в рамках инициативы "Средний коридор". Конечно, наше партнерство будет и дальше углубляться", – сказал премьер.

Кобахидзе отметил, что встреча была очень дружеской и продуктивной по всем темам.

"Мы поговорили о грузино-азербайджанских отношениях, стратегическом партнерстве, дружественных отношениях, связывающих наши две страны. Между нами состоялся разговор об отраслевом сотрудничестве, дальнейшем углублении нашего партнерства по различным направлениям", – сказал он.

В ходе встречи также было уделено внимание вызовам безопасности в регионе. Стороны подтвердили готовность максимально способствовать обеспечению мира и стабильности в регионе.

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Версия на азербайджанском языке Kobaxidze: Bakıda Orta Dəhliz təşəbbüsü çərçivəsində əlaqələrin inkişafı müzakirə olunub

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