Кобахидзе: Порт Анаклия расширит связующую роль Грузии в "Среднем коридоре"

Реализация проекта строительства первого в Грузии глубоководного порта в городе Анаклии расширит связующую роль страны в "Среднем коридоре".

Реализация проекта строительства первого в Грузии глубоководного порта в городе Анаклии расширит связующую роль страны в "Среднем коридоре".

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

По его словам, проект является стратегическим для страны, и строительство порта сыграет важную роль в развитии портовой инфраструктуры Грузии, а также повышении конкурентоспособности "Среднего коридора".

"Первый этап рассчитан на инвестиции в размере 600 млн долларов, и после завершения первого этапа, то есть к 2029 году, будут приняты первые суда", - заявил он.

После реализации первой фазы проекта, порт сможет принимать 600 тыс. контейнеров в год.

Этот проект будет реализован совместно с китайско-сингапурским консорциумом China Communications Construction Company Limited & China Harbour Investment Pte. Ltd. Но в проекте максимально соблюдены интересы страны.

"У нас свой стратегический интерес, учитывая, что у государства есть контрольный пакет в этом проекте - 51%. Соответственно, интересы нашей страны максимально соблюдены во всех смыслах", - сказал он.