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Кобахидзе: Победа китайской компании в тендере гарантирует успех проекта порта в Анаклии

Кобахидзе: Победа китайской компании в тендере гарантирует успех проекта порта в Анаклии Победа китайской компании China Communications Construction Company Limited в тендере дает гарантию, что проект строительства первого глубоководного порта в грузинской Анаклии будет реализован на высшем уровне.
Инфраструктура
30 мая 2024 г. 19:03
Кобахидзе: Победа китайской компании в тендере гарантирует успех проекта порта в Анаклии

Победа китайской компании China Communications Construction Company Limited в тендере дает гарантию, что проект строительства первого глубоководного порта в грузинской Анаклии будет реализован на высшем уровне.

Как передает Report, об этом заявил грузинским СМИ премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

"Он (китайский консорциум – ред.) внес очень хорошую заявку, и, соответственно, победа китайской компании в этом тендере дает гарантию, что проект Анаклия будет реализован на высшем уровне", – заявил премьер.

По словам Кобахидзе, развитие проекта входит в интересы правительства, а реализация этого проекта китайской компанией особенно важна, поскольку китайские грузы имеют особое значение для максимально эффективной работы этого порта.

Власти Грузии решили возобновить строительство порта в Анаклия (регион Самегрело - Земо Сванети) с условием, что государству будет принадлежать 51%. Капитал компании "Морской порт Анаклия" составляет 3 миллиона лари. Она принадлежит государственному ООО "Компания по управлению активами и развитию".

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