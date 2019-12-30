Китай запустил высокоскоростную ж/д в рамках подготовки к ОИ-2022

Высокоскоростная железная дорога Пекин-Чжанцзякоу в понедельник официально запущена в эксплуатацию, время на поездку из одного принимающего зимнюю Олимпиаду 2022 года китайского города в другой сократилось сразу в три раза.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении China Railway Corporation.

Железная дорога Пекин-Чжанцзякоу протяженностьюкилометра стала одним из крупнейших инфраструктурных проектов в рамках подготовки к предстоящей Олимпиаде 2022 года. Так как в Пекине нет возможности проводить соревнования по лыжам и сноуборду, их решили провести в городе Чжанцзякоу в провинции Хэбэй, где уже есть лыжные курорты и часть необходимой инфраструктуры. Однако дорога из Пекина на обычном поезде или на автомобиле занимает болеечасов.Сейчас же новые китайские поезда "Фусин", движущиеся со скоростьюкилометров в час, доставят пассажиров из одного олимпийского города в другой за время отминут дов зависимости от числа остановок. На новой ветке применяется целый комплекс новых технологий, включая интеллектуальное управление движением поездов, систему тягового электроснабжения, спутниковую навигационную систему "Бэйдоу". Также действует система электронных билетов и прохода на станцию по сканированию удостоверения личности, применяются технологии распознавания лица.На открывшемся в понедельник отрезке всегоостановок, поезда отправляются с Северного вокзала Пекина и останавливаются в Цинхэ, Шахэ, Чанпине, есть станция у отрезка "Бадалин" Великой китайской стены, далее в Дунхуаюане, Хуайлае, Сяхуа, Сюаньхуа и на конечной остановке в Чжанцзякоу.Помимо важной роли в организации пассажирских перевозок во время предстоящей Олимпиады, этот железнодорожный отрезок стал связывающим звеном высокоскоростной железнодорожной ветки из Пекина в городской округ Хух-Хото в автономном районе Внутренняя Монголия КНР. Теперь из Пекина в Хух-Хото можно добраться не за привычные 9 часов, а заПротяженность ветки составляеткилометров, планируемая скорость движения поездов -километров в час.