Китай и США достигли прогресса по регулированию взаимных авиарейсов

Соответствующие ведомства Китая и США уже достигли определенного прогресса по регулированию пассажирского авиасообщения между двумя странами.

Как передает Report, об этом в четверг на регулярном брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Минтранс США сообщил о том, что с 16 числа китайским авиакомпаниям будет запрещено осуществлять пассажирские рейсы в США. Китай выражает в этой связи сильное сожаление. Насколько нам известно, Управление гражданской авиации КНР сделало строгое представление Министерству транспорта США", - указал он.

"Насколько мне известно, Управление гражданской авиации КНР находится в тесном контакте с Минтрансом США по поводу пассажирских рейсов между двумя странами. И обе стороны уже достигли определенного прогресса в этом отношении. Китай уже объявил о корректировках в соответствующих регламентах. Надеемся, что США не будут создавать сложностей по этому вопросу", - резюмировал он.

Как объявил в среду американский Минтранс, китайским авиакомпаниям будет запрещено осуществлять коммерческие пассажирские перевозки между США и КНР с 16 июня или раньше, если соответствующее решение будет принято президентом Дональдом Трампом. Данная мера затрагивает семь авиакомпаний, включая Air China, China Eastern Airlines, China Southern Airlines и Hainan Airlines. Минтранс подчеркнул, что Вашингтон готов будет пересмотреть свое решение в том случае, если китайские власти "скорректируют свои действия", чтобы улучшить ситуацию для американских авиаперевозчиков.

Управление гражданской авиации КНР в четверг сообщило о расширении авиасообщения с другими странами. С 8 июня иностранные авиакомпании получат возможность выбрать одну из воздушных гаваней Китая, куда в дальнейшем будут осуществляться регулярные перелеты. Каждая авиакомпания имеет право подать заявку для осуществления только одного рейса в неделю в аэропорт населенного пункта из списка, утвержденного китайскими властями.

С 12 марта в Китае действует ограничение на международные авиарейсы. Согласно им, от каждой страны рейсы в Китай могла осуществлять только одна авиакомпания. При этом авиаперевозчик мог осуществлять только один рейс в Китай по единственному маршруту с периодичностью раз в неделю и загрузкой не более 75%.