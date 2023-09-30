Китайские железные дороги установили суточный рекорд пассажироперевозок

Китайские железные дороги (China National Railway Group) установили национальный рекорд пассажироперевозок, отправив за один день 29 сентября 20,098 млн пассажиров.

Китайские железные дороги (China National Railway Group) установили национальный рекорд пассажироперевозок, отправив за один день 29 сентября 20,098 млн пассажиров.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении компании.

"Впервые в истории количество пассажиров, отправленных железными дорогами за один день, превысило 20 млн", - сказано в сообщении.

В пятницу Китай отмечал Праздник середины осени, сразу после которого в стране начинаются недельные выходные по случаю Дня образования КНР (1 октября). Обычно эти осенние праздничные даты сопровождаются усиленной нагрузкой на транспортные сети.

Ожидается, что в субботу китайские железные дороги перевезут еще 17,6 млн пассажиров, для чего потребуется 12 180 пассажирских поездов.