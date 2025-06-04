Китайские перевозчики рассматривают возможность приобретения до 500 самолетов у Airbus

Китайские авиакомпании рассматривают возможность приобретения до 500 самолетов у европейского производителя Airbus.

Китайские авиакомпании рассматривают возможность приобретения до 500 самолетов у европейского производителя Airbus.

Как передает Report, об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

В случае заключения сделки, это может стать крупнейшим контрактом в авиационной сфере для Китая и потенциально рекордным в мире.

О будущей сделке может быть объявлено в июле, когда Пекин, как ожидается, посетят руководство ЕС и лидеры входящих в него стран по случаю 50-летия дипотношений КНР с европейским экономическим блоком.

Источник отметил, что китайские перевозчики могут закупить как широко-, так и узкофюзеляжные самолеты.