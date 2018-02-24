Китайская Geely купила долю в Daimler

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Глава китайской компании Geely Ли Шуфу приобрел 9,69% акций концерна Daimler.

Как сообщает Report со ссылкой на РБК, целью сделки стала попытка китайской компании получить доступ к технологиям в области производства электромобилей.

Как сообщает агентство Reuters, Ли Шуфу аккумулировал 9,69% акций компании Daimler, производящей Mercedes Benz. Рыночная стоимость пакета оценивается в 9 млрд долларов. Свое решение китайский бизнесмен объяснил желанием создать альянс с немецким концерном в области производства электромобилей, а также беспилотных машин.

По словам источника агентства, владелец Geely рассчитывает, что Daimler сумеет выжить в технологической гонке, которую ведут в том числе Tesla, Google и Uber. Помимо этого, Ли Шуфу надеется получить доступ к разработкам Daimler в области создания экологически чистого автомобиля для их использования в Китае.

Ранее компания Zhejiang Geely уже вкладывала деньги в крупных автопроизводителей. В частности, она приобрела 49% акций малайзийского Proton, а также бумаги на 3,3 млрд долларов в Volvo Trucks - шведском производителе грузовиков.