Китай значительно увеличил товарооборот со странами вдоль "Пояса, пути"

За полгода внешнеторговый оборот Китая и вышеупомянутых стран увеличился на 27,5% - до 826 млрд долларов США

Объем внешней торговли между Китая со странами, расположенными вдоль "Одного пояса, одного пути", значительно вырос в первом полугодии 2021 года, свидетельствуют официальные данные.

Как передает Report со ссылкой на агентство Синьхуа, за первые шесть месяцев этого года внешнеторговый оборот Китая и вышеупомянутых стран увеличился на 27,5% в годовом выражении до 5,35 трлн юаней (примерно 826 млрд долларов США).

Как сообщил официальный представитель Главного таможенного управления (ГТУ) КНР Ли Куйвэнь, за тот же период объем торговли со странами вдоль "Одного пояса, одного пути" составил 29,6% от общего объема внешней торговли Китая, в то время как темпы роста данного показателя были на 0,4 п.п. выше, чем темпы роста внешнего товарооборота страны в целом, заявил Ли Куйвэнь на пресс-конференции.

По словам чиновника, за прошедшие шесть месяцев экспорт Китая в вышеуказанные страны увеличился на 29,1% в годовом исчислении благодаря торговле стальной и автомобильной продукцией. Кроме того, за период с января по июнь 2021 года импорт Китая из этих стран вырос на 25,6%, а прирост импорта сырой нефти, сельскохозяйственных продуктов и полезных ископаемых остался на стабильном уровне.

Международные железнодорожные грузоперевозки по маршрутам Китай-Европа внесли огромный вклад в обеспечение стабильности торговли между Китаем и странами, расположенными вдоль "Одного пояса, одного пути", заявил Ли Куйвэнь.

Согласно данным Китайской государственной железнодорожной корпорации, в первом полугодии текущего года по маршрутам Китай-Европа проехало в общей сложности 7 377 грузовых поездов, что на 43% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Центральные и западные регионы Китая увеличили свое присутствие в сотрудничестве с этими странами. За первое полугодие этого года внешний товарооборот этих регионов и стран, расположенных вдоль "Одного пояса, одного пути", составил 19% от общего объема торговли Китая с данными странами, что на 0,4 п. п. больше, чем прошлогодний показатель.