Китай приостановил прием груза с российского судна из-за COVID-19

На одну неделю введен запрет на прием импортных таможенных деклараций с российского судна STAKFELL LLC и финского холодильного склада DAALIMPEX VELSEN BV

Таможенные органы Китая приостанавливают на неделю прием грузов с российского судна из-за обнаруженного коронавируса на внешней упаковке продуктов водного промысла.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, это следует из заявления главного таможенного управления КНР.

"В связи с выявлением положительной пробы на нуклеиновую кислоту коронавируса на внешней упаковке замороженных продуктов морского промысла, импортированных на российском рыболовном судне, а также с финского холодильного склада, таможенные органы по всей стране приостанавливают на одну неделю прием импортных таможенных деклараций с российского судна STAKFELL LLC и финского холодильного склада DAALIMPEX VELSEN BV", - говорится в сообщении.

По истечении указанного срока действие соответствующих документов будет автоматически возобновлено.