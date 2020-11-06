Китай приостановил прием груза с российского судна из-за COVID-19

Таможенные органы Китая приостанавливают на неделю прием грузов с российского судна из-за обнаруженного коронавируса на внешней упаковке продуктов водного промысла.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, это следует из заявления главного таможенного управления КНР.
"В связи с выявлением положительной пробы на нуклеиновую кислоту коронавируса на внешней упаковке замороженных продуктов морского промысла, импортированных на российском рыболовном судне, а также с финского холодильного склада, таможенные органы по всей стране приостанавливают на одну неделю прием импортных таможенных деклараций с российского судна STAKFELL LLC и финского холодильного склада DAALIMPEX VELSEN BV", - говорится в сообщении.
По истечении указанного срока действие соответствующих документов будет автоматически возобновлено.