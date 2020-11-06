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Китай приостановил прием груза с российского судна из-за COVID-19

Китай приостановил прием груза с российского судна из-за COVID-19 На одну неделю введен запрет на прием импортных таможенных деклараций с российского судна STAKFELL LLC и финского холодильного склада DAALIMPEX VELSEN BV
Инфраструктура
6 ноября 2020 г. 18:21
Китай приостановил прием груза с российского судна из-за COVID-19

Таможенные органы Китая приостанавливают на неделю прием грузов с российского судна из-за обнаруженного коронавируса на внешней упаковке продуктов водного промысла.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, это следует из заявления главного таможенного управления КНР.

"В связи с выявлением положительной пробы на нуклеиновую кислоту коронавируса на внешней упаковке замороженных продуктов морского промысла, импортированных на российском рыболовном судне, а также с финского холодильного склада, таможенные органы по всей стране приостанавливают на одну неделю прием импортных таможенных деклараций с российского судна STAKFELL LLC и финского холодильного склада DAALIMPEX VELSEN BV", - говорится в сообщении.

По истечении указанного срока действие соответствующих документов будет автоматически возобновлено.

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