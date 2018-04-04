Китай представил Бакинскому международному морскому торговому порту новое оборудование

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Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Состоялась презентация представленного правительством Китая оборудования Бакинскому международному морскому торговому порту.

Как сообщает Report, церемония состоялась в основном грузовом терминале Торгового порта.

Речь идет о 34 единицах подъемно-транспортного оборудования морских портов, приобретенного в Международном центре по экономическому и техническому обмену Китая. Оборудование общей стоимостью 2 млн долларов США, было доставлено на основе грантового соглашения, подписанного между правительством Азербайджана и Китая. Акт приема-сдачи новой техники подписали вице-премьер Азербайджана Абид Шарифов и посол Китая в Азербайджане Вей Цзинхуа.