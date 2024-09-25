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Китай потратит $1 млрд на строительство нового завода в Алматинской области

Китай потратит $1 млрд на строительство нового завода в Алматинской области Китай потратит более 1 млрд долларов на строительство нового завода по глубокой переработке зерна в Алматинской области Казахстана.
Инфраструктура
25 сентября 2024 г. 10:41
Китай потратит $1 млрд на строительство нового завода в Алматинской области

Китай потратит более 1 млрд долларов на строительство нового завода по глубокой переработке зерна в Алматинской области Казахстана.

Как передает Report со ссылкой на казахские СМИ, об этом стало известно на встрече делегации из КНР с вице-министром сельского хозяйства Казахстана Ермеком Кенжеханулы.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы развития агропромышленного комплекса Казахстана, а также детали реализации проекта по строительству производственной линии по глубокой переработке пшеницы с годовой мощностью 300 тыс. тонн.

"Инвестором проекта является китайская компания CITIC Construction. Общий объем инвестиций составит около 1,07 млрд долларов США, а общая стоимость продукции - 1,87 млрд долларов США. Будет создано более 2 000 рабочих мест", - сообщили в ведомстве.

Проект будет реализован на территории индустриальной зоны "Казбек бек" в Алматинской области. На предприятии будет налажен выпуск таких продуктов, как мальтозный сироп, фруктозный сироп, кристаллическая фруктоза, аллюлоза, кристаллическая декстроза, глюконат натрия, побочные продукты клейковины и корма

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