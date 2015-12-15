Китай отправил партию коммунальных машин в Азербайджан

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ В Чанша, административном центре провинции Хунань, состоялась церемония отправки 45 коммунальных машин, предоставляемых китайским правительством Азербайджану, сообщает Report со ссылкой на Синьхуа.

Данные машины общей стоимостью более 20 млн. юаней (свыше 3,1 млн. долл США), выпущенные компанией Zoomlion, представляют собой мусоровозы и автомобили по уходу за канализационными трубами.

Сначала машины будут доставлены в Шанхай, а оттуда отправятся в Азербайджан по морю. Время доставки груза по этому маршруту составит 45-60 дней.

Предоставление коммунальных машин Азербайджану рассматривается как важный шаг на пути участия компании Zoomlion в реализации инициативы по созданию "Экономического пояса Шелкового пути". Азербайджан является одной из охваченных данной инициативой стран. Zoomlion надеется, что создание "Экономического пояса Шелкового пути" позволит компании в ближайшие 3-5 лет увеличить долю доходов от реализации продукции за границей в общем объеме своих доходов до 30-40%.