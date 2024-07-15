Китай намерен присоединиться к совместному предприятию по развитию Среднего коридора

Китай намерен присоединиться к совместному предприятию "Middle Corridor Multimodal Ltd.", созданному между железными дорогами Казахстана, Азербайджана и Грузии по развитию Среднего коридора.

Китай намерен присоединиться к совместному предприятию "Middle Corridor Multimodal Ltd.", созданному между железными дорогами Казахстана, Азербайджана и Грузии по развитию Среднего коридора.

Как сообщает Report со ссылкой на ЗАО ”Азербайджанские железные дороги" (АЖД), об этом говорилось на встрече между председателем ЗАО Ровшаном Рустамовым и делегацией Государственной корпорации "Китайские железные дороги" во главе с заместителем генерального директора Сун Сюдэ.

На встрече была подчеркнута важность недавних интенсивных переговоров между железными дорогами, портовыми и логистическими компаниями обеих стран для увеличения грузоперевозок по Среднему коридору. Было отмечено, что совместная декларация, подписанная Азербайджаном и Китаем на саммите ШОС 3 июля в Астане, усилит сотрудничество в обеспечении бесперебойной работы международных транспортных коридоров и создании благоприятных условий для транзитных перевозок.

Также обсуждалось повышение конкурентоспособности Среднего коридора, включая субсидии на транзитные перевозки по Азербайджану для привлечения большего количества контейнерных поездов и более широкое использование железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс.