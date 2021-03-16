Китай намерен построить более 30 гражданских аэропортов

На конец 2020 года число гражданских аэропортов в КНР увеличилось до 241

Китай планирует построить более 30 гражданских аэропортов до 2025 года.

Как передает Report со ссылкой на агентство "Синьхуа", об этом сообщило Управление гражданской авиации (CAAC).

Наращивание строительства в сфере крупных инфраструктурных проектов гражданской авиации приведет к тому, что к 2025 году пассажиропоток, как ожидается, достигнет 2 млрд человек.

На конец 2020 года число гражданских аэропортов в КНР увеличилось до 241 (из них 39 являются крупными) по сравнению с 238 годом ранее. Количество пассажирских самолетов, находящихся в эксплуатации, в прошлом году достигло 6 747. По итогам 2020 года китайские авиакомпании перевезли 420 млн человек, что составило 63,3% от пассажиропотока годом ранее. CAAC планирует добиться, чтобы объем авиаперевозок в этом году восстановился до 90% от докоронавирусного уровня.